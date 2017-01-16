الحوثيون يختطفون صحفياً من وسط العاصمة صنعاء





قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن مسلحي الحوثي اختطفوا الأحد صحفياً من أحد شوارع العاصمة.

وحسب المصادر، فإن الحوثيين اعترضوا الصحفي هيثم عون المدير المالي والإدارة لصحيفة الوحدوي في شارع الزبيري واقتادوه الى جهة مجهولة.

هذا وأدان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الناصري حادثة اختطاف الصحفي عون، وحمّل سلطات الأمر الواقع بصنعاء المسؤولية الكاملة عن واقعة الاختطاف، داعياً الى سرعة الكشف عن الزميل هيثم عون، والإفراج عنه.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع اختطاف عشرات الصحفيين في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ انقلابها على مؤسسات الدولة.