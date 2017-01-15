وزير الكهرباء يدعو الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة باليمن





دعا وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الاكوع المنظمات الدولية مساعدة بلادنا في استثمار القدرات الكبيرة التي تمتلكها اليمن في مجال الطاقة المتجددة، كما طالب الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بتنوعاتها المختلفة.





جاء ذلك خلال مشاركة بلادنا في أعمال الدورة السابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية" آيرينا " المنعقد خلال الفترة من 13 وحتى 16 يناير الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.





واستعرض وزير الكهرباء والطاقة في الدورة وضع الطاقة الكهربائية في بلادنا في ظل الحرب وخصوصا الطاقة الشمسية وتوجه عدد كبير من المواطنين لاستخدامها بسبب الإنقطاع التام للكهرباء من الشبكة الوطنية لفترة تجاوزت العام ونصف العام مما رفع إجمالي الطاقة المولدة بالطاقة الشمسية إلى أكثر من 200 ميقاوات وهي أرقام عالية نسبة إلى الأرقام المتعارف عليها عالميا في الاستخدامات للطاقة الشمسية على مستوى الأفراد.





واشار الوزير الاكوع الى ماتمتلكه بلادنا من إمكانيات كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وخصوصا طاقة الرياح والطاقة الحرارية لجوف الأرض بالإضافة إلى الطاقة الشمسية بقدرات هائلة.