ميلشيات الحوثي تطارد ناشط في صنعاء بسبب تعليق على "فيسبوك"





قال الناشط مروان الكامل " أن ميلشيات الحوثي تطارده منذ صباح اليوم السبت تحاول اختطافه بسبب تعليق على احد الحوثيين بصفحته على شكة التواصل الاجتماعي فيسيوك".

وأضاف مروان في صفحته على فيسبوك "أن عدد من مسلحي ميلشيات الحوثي على متن سيارة هونداي في ساعات الصباح الأولى إلى منزل عمه الذي يسكن فيه يبحثون عنه لاختطافه".

وأشار مروان "أنه تمكن من الهروب من السور المنزل الخلفي ومغادرة البيت كي لا يتمكن الحوثيون من القبض عليه لكنهم لازالوا يبحثون عنه".

وذكر مروان "أن سبب ملاحقة ميلشيات الحوثي له بسبب تعليق على صفحة أحد الحوثيين في الفيسبوك حيث حدثت بينهما مشادة كلامية وتعليقات متبادلة".

ويعتبر الناشط مروان كامل أحد الناشطين والكتاب الساخرين في مواقع التواصل الاجتماعي من ميلشيات الحوثي، ويكتب بسخرية على تصرفاتهم وطريقة إدارتهم لمؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء.

وتمارس ميلشيات الحوثي وصالح الملاحقات بحق معارضيها بشكل مستمر في العاصمة صنعاء وتترصد الناشطين والصحفيين لاختطافهم بتهم مختلفة، ويقبع في سجونهم مئات من المواطنين.