الضالع: إصابة طالب جامعي برصاص قناص حوثي في مريس





أصيب طالب جامعي في يعيس شمال مريس في محافظة الضالع صباح اليوم الأحد برصاص قناص حوثي في جبل التهامي.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت " إن الطالب "صالح أحمد عبدالكريم اليعيسي" تعرض للقنص من قبل عناصر المليشيات الانقلابية وذلك أثناء ذهابه لمزرعة القات التابعة لعائلته في قرية يعيس شمال مريس، ما أدى لإصابته بإصابات بليغة في الخاصرة نقل على إثرها للمستشفى .

وتشير المعلومات إلى أن المواطن اليعيسي وهو طالب ماجستير كان قد جرى استهدافه من قبل قناصة الحوثي المتمركزة في ناصة ومحيطها بطلق ناري في خاصرته حين كان يمارس عمله في مزرعته، أسعف على إثرها لكنه توفي داخل المستسفى.

وتواصل المليشيات الانقلابية استهدافها الممنهج للمدنيين في جبهة مريس، ليرتفع عدد ضحايا قنص المليشيات من المدنيين إلى ١٧ قتيلاً و٤٠ جريحاً بينهم أطفال ونساء منذ بدء المواجهات بالجبهة.

المصدر| الصحوة نت