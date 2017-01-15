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مقتل 7 حوثيين في مواجهات مع المقاومة بمحافظة تعز

الأحد 15 يناير 2017 08:51 م الصحوة نت _ متابعات
مقتل 7 حوثيين في مواجهات مع المقاومة بمحافظة تعز

قُتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات اليوم الأحد في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وفق مصدر بالمقاومة.

وقال المصدر ذاته، إن أحد أفراد الجيش والمقاومة استشهد وأصيب 5 آخرون في تلك المواجهات، بالإضافة إلى إصابة اثنين من المدنيين جراء قصف من المليشيات على الأحياء السكنية. وتمكنت قوات الجيش الوطني هجوما للمليشيات على مواقعهم في الصلو جنوب المدينة مصحوبا بقصف عنيف بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبروهم على الفرار مخلفين خسائر في الارواح .

وتعرضت الأحياء السكنية في المدينة لقصف بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع المليشيات في الحوبان والحرير والأمن المركزي شرق المدينة ومن الخمسين والستين والربيعي شمال غرب المدينة.

كما تعرضت قرى حمير والعشملية بمقبنة غرب تعز لقصف عنيف بقذائف الهاوزر من مواقع المليشيات في البهول البرح . 

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