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اقرار إنشاء خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية في مأرب

الأحد 15 يناير 2017 08:04 م الصحوة نت - مأرب
اقرار إنشاء خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية في مأرب


في خطوة نحو تعزيز الاقتصاد اليمني سيما في المناطق المحررة.. أقرت وزارة النفط والمعادن اعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة مأرب لإنشاء خزانات لمخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والغازية بالمحافظة.

وأقر اجتماع مشترك لوزير النفط والمعادن المهندس سيف الشريف، مع السلطة المحلية بمأرب، انشاء أربع محطات للنفط النموذجية بالمحافظة تابعة لفرع شركة النفط.

هذا وناقش الاجتماع قضايا انتاج النفط والغاز، وعملية التوزيع وعملية النقل والتحديات والمشكلات المتصلة بها، والمعالجات الخاصة بها، الى جانب مديونيات النفط والغاز لدى المؤسسات الحكومية.

 

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