محافظ الجوف: التزامنا بالهدن المؤقتة فرصة للأمم المتحدة والانقلابيين









اعلن محافظ الجوف اللواء امين العكمي التزام الجيش والمقاومة الشعبية بوقف اطلاق النار في المحافظة.

وحسب وكالة سبأ أكد العكيمي ان الالتزام بالهدنة لا يعني وقف اطلاق النار من جانب واحد فقط، مضيفا " نحتفظ بحق الرد في حال تم خرق الهدنة من قبل المليشيات الانقلابية ولن نتهاون في ردعهم".

ولفت العكيمي الى ان السلطة المحلية في الجوف واللجنة الامنية بالمحافظة تدعم كافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية والعسكرية متمثلة في فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي. وكشف العكيمي عن خروقات ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع في جبهات خب والشعف والمتون خلال الساعات الماضية، من خلال استهداف مواقع الجيش والمقاومة بالقذائف والرشاشات واستهداف منازل المواطنين بصواريخ الكاتيوشا

مشيرا الى ان هذا ديدن المليشيات في نقض العهود ونكثها وعدم الالتزام بالهدن المتعاقبة. وأشاد محافظ الجوف بدور القيادة الشرعية وجهودها التي تقوم بها من اجل وطننا وشعبنا، مذكرا بأن التاريخ سيكتب ويخلد كل التضحيات.