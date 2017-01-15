إب: قيادي حوثي يحتجز موظفي هيئة الأراضي بسبب عدم توقيعهم "وثيقة أرضية مزورة"

احتجز قيادي حوثي موظفي الهيئة العامة للمساحة وأراضي الدولة ومنعهم من مغادرة مقر عملهم بغرض إجبارهم على إكمال معاملة سطو على أرضية بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصدر محلي لـ "الصحوة نت" أن القيادي الحوثي "عبد الواحد المروعي" احتجز موظفي هيئة الأراضي للضغط عليهم في إكمال معاملة السطو على أرضية تابعة لبنك سبأ الإسلامي.

وكانت مليشيا الحوثي دفعت بأحد نافذيها ويدعى "ياسر الأحمر" وهو من ابناء عمران ومعه عصابة مسلحة في ديسمبر الماضي للسطو على أرضية تابعة لبنك سبأ الاسلامي في الدائري الغربي بمدينة إب وشرع باستحداث بناء عليها.

وبحسب مصادر مطلعة في بنك سبأ "فإن إدارة البنك تقدمت بعدة شكاوي للأجهزة الأمنية بإيقاف الاعتداءات من قبل المدعو "ياسر الأحمر" والذي يدعي انه اشترى الأرضية ويريد ان ينهبها بوثيقة مزورة”.

وأضافت المصادر "أن القيادي الحوثي ياسر الأحمر استنجد بالقيادي المروعي من اجل تعميد الوثيقة في هيئة المساحة والذين بدورهم أكدوا أن البصيرة لم تستوف الشروط القانونية لتعميدها".

وتعيش محافظة إب فحالة من الفلتان والفوضى الأمنية تدعمها المليشيات وسقط فيها العشرات من المواطنين والأبرياء كان آخرها دعمهم بالمال والسلاح لأسرتين للاقتتال فيما بينهم، فيما تنتشر حالة السطو المسلحة والنهب والسرقات.