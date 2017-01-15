رئيس الجمهورية يشيد بالانتصارات الكبيرة للجيش في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز

أشاد رئيس الجمهورية بالعمليات العسكرية والتقدم الكبير لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال بتعز، مؤكدا استمرار العمليات حتى تحرير محافظة تعز من الانقلابيين .

ودعا رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في الاتصال الذي أجراه بمحافظ المحافظة علي المعمري اليوم الأحد جميع المكونات والاطياف السياسية والمجتمعية بتعز إلى مزيد من التلاحم ومساندة عمليات الجيش الوطني، حتى تحقيق الانتصار وتحرير المحافظة، مشيدا بصمود أبناء محافظة تعز في مواجهة الانقلاب.

وبحسب المكتب الاعلامي لمحافظة تعز فقد وجه محافظ المحافظة شكره لرئيس الجمهورية لاشرافه المباشر على سير العمليات العسكرية ومتابعة التطورات في المحافظة، ناقلا لرئيس الجمهورية تحايا جميع أبناء محافظة تعز، ومناصرتهم للقيادة الشرعية حتى دحر الانقلاب واستعادة الدولة.

وتخوض وحدات الجيش الوطني مسنودة بدعم بري وجوي من التحالف العربي معركة واسعة غربي محافظة تعز، لتحرير سواحل اليمن الغربية وتأمين منطقة باب المندب واستكمال تحرير الجبهة الغربية من المحافظة.