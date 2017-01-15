التوجيه المعنوي للجيش يستأنف العمل بموقع سبتمبر نت من محافظة مارب

دشن رئيس هيئة الأركان محمد علي المقدشي، اليوم الأحد، موقع 26سبتمبر الإلكتروني، وصحيفة 26سبتمبر الورقية، وكذا مجلتي الجيش والإيمان الإلكترونيتين اللتين تتبعان دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.

وفي حفل التدشين أكد المقدشي على أهمية تضافر الجبهة الإعلامية مع جبهات القتال لمواجهة المليشيات الإنقلابية التي عبثت بمؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسساتها الإعلامية.

وأشاد بالقائمين على الموقع والمجلة الذين بذلوا جهودا لاستعادة الموقع وإطلاقه بصورته الصحيحة والرسمية، مبديا استعداده تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق العمل الإعلامي للقوات المسلحة لما لها من أهمية في خدمة الجيش الوطني الذي يقاتل لاستعادة الدولة ومؤسساتها.