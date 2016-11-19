عسيري: المليشيات الانقلابية لم تلتزم بالهدنة ولم ترسل ممثليها لظهران الجنوب

أكد اللواء الركن أحمد عسيري، الناطق باسم التحالف العربي، تسجيل أكثر من 180 خرقا ارتكبتها مليشيات الحوثي وصالح بمختلف المحافظات وعلى حدود السعودية خلال ثمان ساعات على بدء الهدنة التي أعلن عنها التحالف اليوم السبت. وقال عسيري في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحدث، إن الخروق توزعت بواقع 155 خرقا في مختلف المحافظات اليمنية وأغلبها بمحافظة تعز و30 خرقا على حدود السعودية. واتهم ناطق التحالف المليشيات الانقلابية بعدم التجاوب مع الجهود الدولية للسلام ودلل على كلامه بالإضافة إلى الخروق بمحاولتها إطلاق صواريخ باليستيىة على محافظة مأرب. وأشار إلى رفض الانقلابيين إرسال ممثليهم في لجنة التهدئة والتواصل إلى ظهران الجنوب بالمملكة خلافا لإعلانهم ذلك والتزامهم لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقاءات الطرفين مؤخرا بمسقط. وجدد عسيري التزام التحالف بدعم الجيش الوطني والمقاومة لفك الحصار عن تعز. وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أعلنت وقف إطلاق النار اعتباراً من اليوم السبت الساعة 12 ظهرا بتوقيت صنعاء الموافق 19نوفمبر2016م ولمدة 48 ساعة تتمدد تلقائياً في حال التزام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بالهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفِي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب.