مشرف الحوثيين في البنك المركزي بالحديدة يطرد مدير البنك والموظفون يحتجون





قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة "غرب اليمن" أن مليشيا الحوثي والمخلوع طردت مدير البنك المركزي فرع الحديدة.

وحسب المصادر، فإن مشرف البنك المعين من قبل الحوثيين والمدعو "أبو ناجي" طرد مدير البنك /محمد سعد/ اليوم الأحد.

واشارت المصادر الى أن عدداَ من الموظفين احتجوا أمام البنك على تصرف مشرف الحوثي.

وكان قد منع في وقت سابق مشرف الحوثيين في البنك وكيل المحافظة المعين من قبل الحوثيين "محمد عياش قحيم " من دخول البنك ما ادى الى اشتباكات بين الطرفين.

وتسيطر المليشيات الانقلابية على كل مؤسسات دولة منذ انقلابها ووزعت في كل مؤسسة مشرف ويتمتع بكل الصلاحيات تحت قوة السلاح.

الصحوة نت | متابعة خاصة