الرئيسية / آخر الأخبار

مشرف الحوثيين في البنك المركزي بالحديدة يطرد مدير البنك والموظفون يحتجون

الأحد 15 يناير 2017 03:04 م الصحوة نت | متابعة خاصة
مشرف الحوثيين في البنك المركزي بالحديدة يطرد مدير البنك والموظفون يحتجون


قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة "غرب اليمن" أن مليشيا الحوثي والمخلوع طردت مدير البنك المركزي فرع الحديدة.

وحسب المصادر، فإن مشرف البنك المعين من قبل الحوثيين والمدعو "أبو ناجي" طرد مدير البنك /محمد سعد/ اليوم الأحد.

واشارت المصادر الى  أن عدداَ من الموظفين احتجوا أمام البنك على تصرف مشرف الحوثي.

وكان قد  منع في وقت سابق مشرف الحوثيين في البنك وكيل المحافظة المعين من قبل الحوثيين "محمد عياش قحيم " من دخول البنك ما ادى الى اشتباكات بين الطرفين.

وتسيطر المليشيات الانقلابية على كل مؤسسات دولة منذ انقلابها ووزعت في كل مؤسسة مشرف ويتمتع بكل الصلاحيات تحت قوة السلاح.

 

الصحوة نت | متابعة خاصة

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى