اعتراف حوثي بتدريب عناصره من قبل ايران وحزب الله





في دليل واضح على تورط ايران وحزب الله في اليمن.. أدلى مشرف وحدة الصواريخ التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم باعترافات خطيرة عن دور إيران وحزب الله في اليمن بعد أن سلم نفسه للجيش الوطني.

وأكد المدعو أبو محمد أن هناك خبراء إيرانيين ولبنانيين من حزب الله في معسكرات سرية في صعدة يدربون ميليشيات الحوثي على الأسلحة. وذلك حسب ما افادت به قناة العربية.

وكانت عدد من عناصر المليشيات المقبوض عليهم قد اعترفت بتلقيهم تدريبات من قبل خبراء ايرانيين.

ومطلع نوفمبر الماضي عثرت قوات الجيش في ميدي على ارشادات باللغة الفارسية بحوزة أحد القيادات الميدانية الذي تم اسره.

وكانت الحكومة اليمنية قد وجهت اتهامات مباشرة لايران بدعم مليشيا الحوثي والمخلوع بالسلاح وبالخبراء العسكرييين.

ودعت الحكومة اليمنية مرات عدة ايران الى الكف عن التدخلات في شؤونها الداخلية.





الصحوة نت | متابعة خاصة