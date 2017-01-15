ولد الشيخ الى عدن لعرض مبادرة جديدة على الحكومة





قالت مصادر في الرئاسة اليمنية إن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته أحمد بن دغر، سيلتقيان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في عدن خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن الرئاسة لم تبلغ بأي تفاصيل حول ما تردد عن وجود صيغة توافقية جديد للحل، إلا أنها نرحب بأي جهود تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها. وذلك حسب ما نقتله صحيفة "عكاظ" عن المصدر.

وكان قد أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الأربعاء الماضي، زيارته للرياض التي امتدت لثلاثة أيام، كاشفا عن وجهته المقبلة إلى الدوحة ومسقط وعمّان وعدن وصنعاء، في إطار جهوده للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر المفاوضات.

وقال ولد الشيخ، أنه وخلال زيارته للرياض أطلع سفراء الدول المعنية بالملف اليمني على آخر التطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية والخطوات التي تهدف للوصول إلى وقف جديد لإطلاق النار في اليمن، مشيرا إلى أنه عقد عدة لقاءات مع مسؤولين سعوديين ومسؤولين بحكومة هادي في الرياض.

وتشترط الحكومة ان ينص أي تفاق او مقترحات اتفاق على المرجعيات المتفق عليها وذلك لضمان سلام آمن ومستدام.

الصحوة نت | متابعة خاصة