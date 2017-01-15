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مقتل جندي سعودي في تبادل لإطلاق النار على الحدود السعودية اليمنية

الأحد 15 يناير 2017 01:24 م الصحوة نت - وكالات
مقتل جندي سعودي في تبادل لإطلاق النار على الحدود السعودية اليمنية


أعلنت السلطات السعودية  استشهاد أحد أفراد حرس الحدود بعد تعرض مركزه في منطقة نجران لإطلاق نار من الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في بيان أن أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران تعرض عصر  السبت لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود.

وذكر المتحدث أنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وحصل تبادل لإطلاق النار مع العناصر المعادية حيث تمت السيطرة على الموقف مشيرا إلى أنه نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي.

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