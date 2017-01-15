الجوف: 97 %من المتون بيد الشرعية وتحرير20مختطفاً مدنياً من سجون المليشيات

أكد وكيل محافظة الجوف سنان العراقي، سيطرة الجيش الوطني والمقاومة، أمس (السبت)، على 97 % من مديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف.

وقال العراقي في تصريحات لـ«عكاظ»: «المعركة لا تزال مستمرة على تخوم مديريتي المطنة والزاهر المحاذيتين لمحافظتي صعدة وعمران، بعد تحرير أكثر من 15 منطقة وقرية، إضافة إلى سوق الإثنين، أحد أهم الأسواق الرئيسية في مديرية المتون»، موضحا أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 حوثياً وإصابة العشرات.

في غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم المقاومة في الجوف عبدالله الأشرف، لـ«عكاظ» أن الجيش الوطني والمقاومة حررا أكثر من 20معتقلاً مدنياً من سجون الميليشيات الانقلابية في مديرية المتون، مضيفا أن القياديين الحوثيين مبارك رهمان، وعلي سعيد الجرو، سقطا في مواجهات المتون، كما جرى أسر 20 مسلحاً حوثيا.

وبيّن الأشرف أن الميليشيات قصفت قرية آل ضوير بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة امرأة وطفل بجروح خطيرة.

وفي محافظة تعز، قتل 13 مسلحاً من ميليشيات الحوثي، وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والانقلابيين في جبهتي الربيعي والساحل الغربي لمدينة تعز.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر عسكرية أن طيران التحالف العربي قتل أبو خليل الصيملي المشرف الحوثي على تطوير الصواريخ الباليستية وستة من مرافقيه، في عملية عسكرية وصفت بالمعقدة في محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن الصيملي تدرب على أيدي خبراء إيرانيين في طهران، وكان يتنقل باستمرار ما بين صعدة والحديدة وصنعاء، مضيفا أن التحالف استهدف الصيملي بعد وصوله إلى صعدة قادماً من محافظة حجة.