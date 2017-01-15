الجيش يحرر منطقة الجديد ويتقدم باتجاه المخا من ثلاثة محاور





تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في جبهة ذو باب وباب المندب إذ حررت منطقة الجديد بعد منطقة العمري وتتقدم من ثلاثة محاور باتجاه المخا غرب تعز.





وأكد مصدر ميداني أن طيران التحالف العربي شن أربع غارات استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي والمخلوع في جبل الصِيِبَارَهْ الشبكة بمركز الشقيراء بالوازعية غرب تعز.





وأوضح مصدر في المقاومة أن الجيش الوطني في الساحل الغربي وبإسناد من مقاتلات التحالف حرر قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخا وتبعد قرية المعقر عن ذوباب قرابة 15 كليو. وتابع أنه يجري عمليات تمشيط للمناطق التي فرت منها عناصر المليشيا الانقلابية.



