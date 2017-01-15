قتلى وجرحى من المليشيات في ٣ هجمات نفذتها مقاومة إقليم تهامة في الحديدة وحجة









لقي عدد من مسلحي مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بمدينة الحديدة، إثر هجومين نفذهما رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، أمس السبت.





وأكد المركز الاعلامي لاقليم تهامة أن أبطال المقاومة هاجموا بأسلحتهم الآلية تجمعاً لمليشيا الحوثي في شارع التسعين بمديرية الحالي، عند الساعة 7 صباح أمس السبت، وقد أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في أوساط عناصر المليشيا.





كما استهدف رجال المقاومة في الهجوم الثاني سيارة هايلوكس غمارة بقنبلة يدوية، وكان على متنها ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي، في شارع زايد بالقرب من مصنع صلاح الدين بمديرية الحالي، عند الساعة 1 ظهر أمس السبت، وقد أسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيا وإصابة إثنين آخرين بجروح خطيرة.





وفي ذات السياق لقي أحد مسلحي مليشيا الحوثي مصرعه وأصيب اثنان آخران في هجوم لرجال المقاومة الشعبية في محافظة حجة أول أمس الجمعة.





وأفاد مركز إعلام إقليم تهامة بأن أبطال المقاومة الشعبية هاجموا طقما مرشوش تغبيرة يقل على متنه ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي في منطقة الغبيقي بمديرية بني قيس، عند الساعة 9:30 مساء أمس الأول، وقد أسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيا وجرح اثنين آخرين.











