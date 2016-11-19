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مشترك تعز يهني الشعب اليمني بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش

السبت 19 نوفمبر 2016 08:06 م الصحوة نت - متابعات خاصة
مشترك تعز يهني الشعب اليمني بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش شعار احزاب اللقاء المشترك

هنأت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز الشعب اليمني والقيادة السياسية بالانتصارات عظيمة في كل الجبهات في محافظة تعز رغم شحة الإمكانيات وقلة الدعم .

وقالت في بيان لها تلقت "الصحوة نت" نسخة منه - أن جماهير تعز وقواها السياسية ستظل داعمة ومساندة لجيشها الوطني ووفية لتضحياته عاقدة عليه الرهان لتحرير كامل الوطن وإرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة".

كما أدان اللقاء المشترك بمحافظة تعز الأعمال الإجرامية المتمثلة بنهب وسلب الممتلكات العامة والخاصة والقيام بانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان كالسحل والتمثيل بجثث قتلة أبناء تعز بحسب ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المشترك قيادة المحور وشرطة المحافظة إلى التحقيق في تلك الأعمال وتتبعها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم، والحيلولة دون تكررها مستقبلاً، كما دعا كافة جماهير المحافظة للقيام بدورهم في مساعدة الأمن من خلال الرصد والإبلاغ عن هذه الجرائم.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة حققت خلال الأيام الماضية تقدما كبيراً في جبهات القتال شرق محافظة تعز وسيطرت على مواقع الإستراتيجية، وتكبدت ميلشيات الحوثي وصالح خسائر كبيرة.

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