إب: العثور على جثة شاب مقتول خنقا بإحدى الشعاب في حزم العدين









قال مصدر محلي بأن الأهالي بمديرية حزم العدين في إب وسط اليمن ، عثروا على جثة شاب عشريني قتيلا بظروف وملابسات غامضة.





وأضاف المصدر بأن الشاب اختفى منذ أيام ولم يعرفه مصيره الإ بعد أن عثر عليه عدد من الأهالي قتيلا بأحد الشعاب بعزلة "حُقين" غرب المحافظة.





وبحسب مصادر محلية متطابقة فإن الشاب الذي يدعى هشام قاسم سيف علي الحكمي عثر عليه جثة هامدة وعليه آثار خنق على رقبته في احد الشِعاب وسط قريته "الرياسي".





وأكدت المصادر أن الشاب على خلاف مع أحد الجيران بالقرية على أرض وبيت وسبق وأن اتهم والد الشاب القتيل أحد الجيران بقتل جدة الشاب قبل عامين ولا يزال المتهم بقتل جدة القتيل يقبع بالسجن المركزي بمدينة إب.





وتحدثت مصادر أخرى عن دعم غير مباشر من مليشيات الحوثي لأسرة المتهم بالجريمة ولم يتسنى لنا التأكد من مصادر من أسرة الشاب القتيل أو من خصومهم.





وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية فلتان أمني غير مسبوق تقوده المليشيا الإنقلاب ومعه زادت حدة الجرائم والقتل والنهب وأعمال السطو.