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قوات الجيش تقترب من المخا غرب تعز وتحرر قرية المعقر المتاخمة للميناء

الأحد 15 يناير 2017 12:47 ص الصحوة نت | خاص
قوات الجيش تقترب من المخا غرب تعز وتحرر قرية المعقر المتاخمة للميناء


اقتربت وحدات من الجيش الوطني من منطقة المخا الساحلية غرب تعز بعد تحرير عدد من المواقع المجاورة.

وحسب مصادر عسكرية فإن قوات الجيش حققت تقدماً كبيراً على الساحل الغربي لتعز تزامناً مع معارك عنيفة ايضاً في الجبهة الغربية للمدينة "جبهة مقبنة".

وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش تمكنوا اليوم السبت من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخا، غربي تعز، بعد معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات وجرح اخرين. وذلك حسب ما أفاد به المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وانطلقت عملية عسكرية لتحرير الساحل الغربي باشراف التحالف العربي وذلك لقطع خطوط التهريب للمليشيات الانقلابية للسلاح عبر باب المندب.

وكان التحالف قد ضبط عدداً من شحنات السلاح التي كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي والمخلوع بحراً.

 

المصدر| الصحوة نت

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