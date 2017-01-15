نقابات تدريس الجامعات تؤكد الاستمرار في الإضراب الشامل





جدد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية على استمرار الإضراب الشامل في الجامعات للأسبوع الثاني على التوالي.

والتقى ممثلو من المجلس الاعلى للتنسيق بين النقابات وممثلون عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، التقوا وزير المالية في حكومة الانقلابيين بحضور وزير التعليم العالي للانقلابيين ورئيس جامعة صنعاء وأمينها العام المعينين من الانقلابيين.

وبحث اللقاء الحلول العملية الكفيلة بصرف المرتبات المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية.

وخرج الاجتماع بوعود تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى صرف جزئي للمرتبات المتأخرة سيتم اتخاذها، حد قول بيان صادر عن مجلس تنسيقي النقابات.

وأهاب المجلس بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بالالتزام الصارم بفعاليات الإضراب الشامل بما في ذلك المحاضرات والامتحانات.