خادم الحرمين الشريفين يعزي نائب رئيس الجمهورية بوفاة شقيقه

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، بنائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أعرب فيه عن عزائه ومواساته في وفاة شقيقه.

وعبر نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه.

وكان قد توفي الجمعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد محسن صالح الأحمر شقيق نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح وذلك عن عمر ناهز الــ 87 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

و عُرف الفقيد رحمه الله بوجاهته الاجتماعية وحكمته وعدالته وأدواره الكبيرة في الإصلاح ذات البين وحل مختلف القضايا بين المواطنين.