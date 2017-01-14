الجوف: الجيش يحرر مواقع بمديرية المتون ويحاصر بقايا الميليشيات في سوق الاثنين

تمكنت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم السبت من تحرير عدد من المناطق في مديرية المتون، غرب محافظة الجوف، وسط اندحار وفرار ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وقال قائد مقاومة الجوف محمد أبو راسية في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش شنت هجوما على مواقع الميليشيات في مركز مديرية المتون وسوق الإثنين الواقع في مركز المديرية تمكنت على إثره من تحرير قرى العبدان والاضوير والسرحات وكافة المناطق المجاورة للسوق، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأفاد أبو راسية أن سوق الإثنين أصبح في مرمى نيران الجيش والمقاومة بعد فرار عناصر الميليشيات. مشيرا إلى أن الجيش يفرض الحصار على بقايا الميليشيات داخل السوق. مؤكدا استمرار التقدم حتى استكمال تحرير مديرية المتون وما تبقى من مناطق محافظة الجوف، وتحرير كامل تراب اليمن من الميليشيات.

وقال أبو راسية: "نعدكم بتحرير كامل مديريات محافظة الجوف وباقي المحافظات اليمنية بإشراف القيادة السياسية والعسكرية ودول التحالف العربي في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة". مثمنا دور قوات التحالف في دعم الجيش اليمني ومساندته في تحقيق أمن واستقرار اليمن واستعادة الشرعية والقضاء على قوى الشر والانقلاب.

ويعد سوق الإثنين ثاني أكبر سوق في محافظة الجوف بعد سوق الحزم، ورافدا رئيسيا للميليشيات بمديرية المتون، ويبعد حوالي 40 كيلو عن مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.