مقتل 8 حوثيين بينهم قيادي والمقاومة تتقدم بالساحل الغربي لتعز

قُتل 8 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب العشرات اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وفق مصدر بالمقاومة.

وأضاف المصدر أن اثنين من الجيش والمقاومة استشهدا وجرح 4 آخرين في تلك المواجهات، فضلا عن إصابة 3 مدنيين جراء قصف للمليشيات على الأحياء السكنية.

وأوضح أن الجيش الوطني في الساحل الغربي وبإسناد من مقاتلات التحالف حرر قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخا وتبعد قرية المعقر عن ذوباب قرابة 15 كليو. وتابع أنه يجري عمليات تمشيط للمناطق التي فرت منها عناصر المليشيا الانقلابية.

وأشار المصدر إلى مصرع القيادي المتحوث علي سعيد الجرو المكنى بأبو مازن في اشتباكات مع أبطال الجيش الوطني أثناء محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي والمخلوع الى قرية البَرَكِّنَه بالعَبَدِّلَهْ بمديرية مقبنة، غرب تعز.

من جهتها، وصلت المليشيات المتمركزة في محيط المدينة قصفها للأحياء السكنية في ثعبان وحسنات والعسكري وبازرعة شرق المدينة والصفاء وكلابة والموشكي والروضة شمال شرق وبيرباشا ووادي التبدد والضباب غربا .