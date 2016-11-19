ناطق الجيش في تعز:المليشيات تقوم بقصف تعز بشكل غير مسبوق وبشكل عشوائي

أكد العقيد الركن منصور الحساني - الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز - أن المليشيات الإجرامية التابعة للحوثي والمخلوع صالح تقوم بقصف غير مسبوق وعشوائي على أحياء مدينة تعز بصورة مستمرة والتي زادت حدتها منذ اللحظات الأولى من إعلان الهدنة، متسببة في عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين وتدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة من مباني وسيارات وغيرها.

وأضاف الحساني أن الخروقات التي نفذتها المليشيات المسلحة للهدنة المفروضة منذ ظهر اليوم وحتى الخامسة عصرا قد شملت القصف بعدد من القذائف للأحياء السكنية حيث قامت المليشيات بقصف وسط المدينة بخمس قذائف وحوض الأشراف والشماسي والشعب بأربع قذائف، فيما قصفت مكان الاستهداف في منطقة ثعبات بتسع قذائف ومنطقة الجحملية بأربع قذائف وقذيفتين على التحرير الأسفل وقذيفتين على قرية الشعوبية معافر.

وأشار الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن المليشيات الانقلابية استخدمت في قصفها خلال الساعات الخمس الأولى من الهدنة مدافع الهاون عيار 120 ومدفعية هوتزر عيار 122 بالإضافة إلى راجمات صواريخ كاتيوشا ودبابات 55 و 62.

وأوضح الحساني أن مليشيات الحوثي وعفاش دفعت بتعزيزات جديدة من كل مكان إلى جبهات تعز مستغلة الهدنة المشئومة التي هي أساساً لخدمتهم وإنقاذ ما تبقي منهم كونهم يعيشون حالة من السقوط والانهيار.