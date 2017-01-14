قيادة الجيش تدعو من تبقى من منتسبي الجيش سرعة الانضمام للشرعية





دعا رئيس هيئة الأركان العامة من تبقى من أبناء الجيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية الى سرعة العودة الى معسكراتهم ووحداتهم حيث تتواجد حاليا في المحافظات المحررة. منوهاً بالحس الوطني لدى الأفراد والوحدات التي التحقت بالجيش ووفائهم بالقسم العسكري.

جاء ذلك خلال زيارة له اليوم لعدد من الوحدات العسكرية التي انضمت للشرعية والتحقت بقوات الجيش لاستعادة الدولة.

وتفقد رئيس الأركان الوحدات التي تتلقى دورات في معسكرات الجيش في مارب، بما فيها وحدات من الشرطة العسكرية والمشاة والمتخصصين في المجالات العسكرية المختلفة.

وقال اللواء المقدشي ان زيارته للوحدات تأتي في إطار الحشد لمعركة استعادة ما تبقى من محافظات تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

وكان قد وجهت الحكومة والرئاسة دعوات متكررة الى من تبقى من منتسبي الجيش والأمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الى التوجه الى المناطق المحررة والانضمام لصفوف الجيش الوطني.

وتأتي هذه الدعوات وسط الاستعدادات المكثفة لقوات الجيش والمقاومة لخوض المعركة الفاصلة لتحرير ما تبقى من المدن والمحافظات اليمنية.

وأعلن عدد من القيادات العسكرية والقبلية مؤخراً انضمامهم لقوات الجيش والمقاومة في مأرب والجوف.

وتشهد جبهة الحوثي والمخلوع تصدعات كبيرة في ضل استمرار المتاجرة بمعانات الناس في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية، واختلاف قيادات الانقلابيين في ادارة المؤسسات سيما الايرادية منها.





الصحوة نت| متابعة خاصة