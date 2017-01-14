تقرير: مليشيات الانقلاب ترتكب نحو 2000 انتهاك بإب خلال العام الماضي

رصد تقرير محلي قرابة 2000 انتهاك وجريمة مختلفة ارتكبتها ميلشيات الحوثي وصالح خلال العام الماضي في مختلف مديريات محافظة إب وسط اليمن.

وقال التقرير الصادر عن مركز إعلام مقاومة إب "إن الانتهاكات والجرائم تنوعت بين القتل والشروع بالقتل والاختطاف والاعتداء المباشر والنهب والمداهمات واحتلال المؤسسات وغيرها من الجرائم التي ارتكبها ميلشيات الحوثي وصالح ".

ورصد التقرير "أكثر من 226 جريمة قتل وشروع بالقتل وقرابة 1200 مختطف، 184 جريمة نهب و179حالة مداهمة و85 حالة ابتزاز مالي، وعمليات اعتداء بالضرب لمواطنين بلغت 84حالة وعمليات أخرى في قصف على قرى في بعدان ،وحزم العدين".

وكشف التقرير عن "11عملية تعذيب مساجين تم توثيقها، وأربعة مساجد ومدارس تم تحويلها إلى سجون خاصة، وخمس حالات لإغلاق محلات تجارية وشركات صرافة".

وبحسب التقرير "فإن المليشيات الانقلابية قامت بتفجير 13 منزل، وإحراق ستة آخرين، إضافة إلى تفخيخ منزل وتفجير مسجد، وكان أبناء مديريات (حزم العدين ـ السبرة) أكثر المتضررين من هذه الجرائم".

وتعد محافظة إب إحدى المحافظات التي تزداد فيها الانتهاكات لميلشيات الحوثي وصالح حيث ترتكب انتهاكات يوميا منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014 والانقلاب على السلطة الشرعية.