روسيا تنفي خبر مقتل سفيرها بصنعاء





نفت السفارة الروسية في اليمن اليوم السبت، ما أوردته وسائل الإعلام عن مقتل السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين، بعد أن اقتحم مسلحون مقر السفارة بالعاصمة صنعاء.





وقال مسؤول في السفارة الروسية في اتصال مع قناة «زفيزدا»" الروسية، إن الخبر «خطأ، لم يحدث شيء وكل شيء جيد. الكل على قيد الحياة وفي صحة جيدة»، حسبما أوردت وكالة «سبوتنك» الروسية.





وكانت وسائل إعلام عربية ودولية نقلت عن صحيفة " DailyStar" خبر مفاده أن السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين قد قتل.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن السفير الروسي وعدد من الموظفين في السفارة الروسية قد قتلوا بعد أن اقتحم أشخاص مسلحون السفارة.



