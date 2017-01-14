مصرع 11 عنصراً من المليشيات الانقلابية في تجدد المواجهات في بيحان بشبوة





قالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر هجوم شنته مليشيا الحوثي والمخلوع على المناطق المحررة مؤخراً في بيحان شرق شبوة.

وحسب المصادر، فإن قرابة 11 عنصراً من المليشيات الانقلابية لقوا مصرعهم فيما أصيب اخرون جراء صد الجيش محاولة التسلل.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد حررت عدداً من المواقع الاستراتيجية في بيحان مطلع يناير الجاري.

وتدور معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في آخر معاقل المليشيات بشبوة.

وفقدت المليشيات الانقلابية مؤخراً أهم قياداتها في شبوة بينهم قائد المليشيات ببيحان الذي لقي مصرعه في المواجهات الأخيرة التي درات في المنطقة.





الصحوة نت | متابعة خاصة