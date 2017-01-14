الحكومة تؤكد أن آلية صرف المرتبات لن تتم إلا عبر السلطات الشرعية





أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ان صرف مرتبات القطاع الإداري للدولة لن تتم الا عبر السلطات الشرعية في الوزارات والمحافظات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وكيل محافظة عمران احمد البكري .. مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م وان عملية الصرف ستتم عبر آلية دقيقة تضمن استلام الموظفين لرواتبهم يدا بيد.

وخلال اللقاء سلم الوكيل البكري كشوفات المرتبات لموظفي محافظة عمران .

وكان قد وجه جباري، تعميما لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات بسرعة موافاة الخدمة المدنية بكشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م لكافة الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة.

التوجيه الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء قضى بان يتم رفع الكشوفات الى الوزارة وفقا لكشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2014م.

وتسعى الحكومة الى الايفاء بالتزاماتها تجاه كافة المواطنين بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع.

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي انتهاء أزمة السيولة، مشيرة الى أنها تناقش الموازنة الخاصة بالعام 2017.





الصحوة نت | متابعة خاصة