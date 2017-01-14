المحويت: مليشيات الحوثي تجرف مقابر وتنهب قطع أثرية "حميرية"

قالت مصادر محلية “إن ميلشيات الحوثي وصالح جرفت عدد من القبور في المقبرة الأثرية الواقعة في مديرية الرجم بمحافظة المحويت ونهب محتوياتها من الموميات والقطع الأثرية".

وأفادت المصادر "قيام مسلحين حوثيين بتوجيه من مدير فرع الآثار بمديرية الرجم المعين من قبل الانقلابيين المدعو "علي الشراحي" وبتعاون صاحب الأرض التي تقع المقبرة في إطارها قاموا بجرف المقابر القديمة في حارة المرصبة مدينة الرجم".

وتعد المقبرة من المقابر الأثرية التي يعرفها جميع أبناء المنطقة وقد أرسلت الهيئة العامة للآثار فريقا من الخبراء إلى المقبرة في العام 2007 لعمل حفريات استكشافية وقد تم الكشف حينها عن وجود قبور تحتوي على موميات محنطة وقطع أثرية مهمة يعود تاريخها إلى العهد الحميري القديم.

وتأتي ممارسات مليشيات الحوثي وصالح في ظل عمليات نهب مستمرة للآثار وتهريبها للخارج عبر عصابات نهب منظمة، في الوقت التي تواصل فيها المليشيات الانتهاكات بحق المواطنين في محافظة المحويت.



