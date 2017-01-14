مقتل ضابط أمن وخمسة آخرين بينهم "مطلوب للأمن " بذي السفال

قتل ضابط في إدارة امن مديرية ذي سفال بإب وأربعة مواطنين آخرين أثناء مطاردته لأحد المطلوبين في قضايا قتل في منطقة المقلد بالحيمة التابعة لمديدية ذي السفال.





وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" أن العقيد "مراد حسن ابوراس" قتل أثناء ملاحقته للمطلوب "صفوان الجحيفي" الذي قتل أيضاً في الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة.





وأفادت المصادر "ان اشتباكات اندلعت بين الطرفين قتل على إثرها العقيد مراد حسن ابوراس كما قتل زعيم العصابة صفوان الجحيفي وأربعة من أفراده .





وبحسب المصادر "فإن "الجحيفي" متهم في قتل ونهب العشرات من المواطنين والمزارع منذ أكثر من عامين وتسبب في إقلاق السكينة العامة لمنطقة ضبية والمقلد بمديرية التعزية وما جاورهما من مناطق ذي السفال إب".





وكان "الجحيفي" قد قتل ابن عمة في منتصف شهر ديسمبر الفائت، كما انه فار من السجن المركزي بتعز على ذمة ثلاث قضايا قتل محكوم عليه في بعضها بالإعدام.