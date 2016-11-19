قتلى وجرحى في قصف المليشيا لحي الشماسي بتعز في ساعات الهدنة الأولى

قتل شخصان وأصيب 3آخرين في قصف شنته مليشيا الحوثي والمخلوع صالح عصر اليوم حي الشماسي جوار جامع ذي النورين في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية أن أسامة علي ناصر - 28 عاماً – وأخيه وسام -25عاماً- قتلا وجرح إثناء آخرون في قصف حي الشماسي.

وفي محافظة البيضاء رصدت المصادر المحلية عشرات الخروقات بينها حالات قنص، وإطلاق قذائف هاوزر على مواقع المقاومة، حيث أصيب الطفل رياض عطبوش برصاصة أطلقها قناص تابع لمليشيا الحوثي والمخلوع أثناء مروره في منطقة يفعان بمديرية ذي ناعم، فيما اصيب الطفل أحمد حسين الحميقاني برصاصة قناص آخر كان يتمركز في منطقة حيد الملح بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.

كما قامت المليشيات الإنقلابية المتمركزة في مواقع ضحوة وآل عبيد بقصف مواقع المقاومة في كساد والعرقوب بمديرية الزاهر، وشقت طريق التفاف باتجاه قرية بمديرية الزاهر .

وفي محافظة لحج جددت مليشيات الحوثي وصالح من قصفها العشوائي اليوم بقذائف الهاون على قريمة الحويمي شمال منطقة كرش المصادر المحلية في محافظة حجة أكدت خرق المليشيا الانقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح للهدنة خلال الساعات الأولى لسريانها حيث قامت المليشيا بخرق الهدنة في جبهتي حرض وميدي حيث قامت بإطلاق صواريخ الكاتيوشا والقصف المدفعي وعمليات القنص على مواقع الجيش الوطني ما تسبب في جرح ثلاثة أفراد في جبهة ميدي.