المغرب يدين هجوم ميلشيات الحوثي وصالح على السفينة الإماراتية

أعرب المغرب عن إدانته للهجوم الذي أقدمت عليه الميلشيات الحوثيين وصالح ضد السفينة المدنية الإماراتية "سويفت"، يوم السبت والتي كانت تؤمن نقل المساعدات الغذائية والطبية وإجلاء الجرحى والمصابين اليمنيين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس أن المملكة المغربية تعتبر هذا الاعتداء عاملاً مقوضاً للجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

وأضاف:" أن المغرب أشاد بمساعي الدول الشقيقة والصديقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما فيها المبادرة التي أقدم عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخاص باليمن والسفينة الإماراتية.

وشدد البيان على ضرورة إيلاء الجانب الإنساني الأهمية القصوى باعتباره حاجة حيوية للمدنيين اليمنيين وعاملًا مسهلًا للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.