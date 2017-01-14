الشيخ مقيت: نحن على بعد 7 كم من مركز مديرية باقم وسنتجه صوب مدينة ضحيان

أوضح القيادي في المقاومة الشيخ يحيي بن مقيت، شيخ شمل قبائل خولان عامر، إن العملية العسكرية في منطقة باقم تسير وفق الخطة المرسومة ووفق استراتيجية عسكرية تتناسب مع طبيعة المنطقة جغرافيا ومع أسلوب المليشيات في القتال.

وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش والمقاومة ماضون في استمرار العملية العسكرية حتى استكمال تحرير محافظة صعدة وتطهير اليمن بشكل كامل والقضاء التام على المليشيات الانقلابية.

وأشار أن المعارك تتجه نحو مركز مديرية باقم الذي يفصل قوات الجيش عنه حوالي 7كيلو متر.

وأكد: "سوف يتم تطهير مركز مديرية باقم في القريب العاجل، وبعد وصول الجيش إلى مركز المديرية سوف تكون مدينة ضحيان هي الهدف ونكون على مسافة حوالي 20كيلومتر، وعندما يتم تطهير مدينة ضحيان فأن ذلك سوف يعجل من انهيار المليشيات كليا وتخليص اليمن من شرورها".

وأضاف مقيت: "نحن في أتم الجاهزية والاستعداد لاستكمال معركة تحرير محافظة صعدة واليمن عامة، ومعنوياتنا مرتفعة جدا، وقد أصبحت المليشيات في حالة ضعف وتشتت وأوشكت على الانهيار، ونحن ماضون في طريق تحقيق النصر الأكبر الذي أصبح قاب قوسين، ولن نتراجع ولن نتأخر مهما بلغت المصاعب والتضحيات، ولا يمكن لأي قوة أن تقف أمامنا". ⁠⁠⁠⁠