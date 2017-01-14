حجة: مليشيات الحوثي تفرض رسوما على مضخات المياه بكحلان الشرف

فرضت مليشيات الحوثي في مديرية كحلان الشرف بمحافظة حجة غرب اليمن إتاوات مالية على أصحاب مضخات المياة وسط تذمر واستياء المواطنين.

وأكد مركز حجة للاعلام والتنمية أن مدير المديرية المعين من المليشيات المدعو عبدالله الشهاري عقد اجتماعا ضم مشرف المليشيات المدعو عبدالسلام المزيقر والمسؤل المالي للمليشيات المدعو أبو نجم الدين وأجبروا أصحاب مضخات المياة في المنطقة على توقيع محضر يفرض رسوما بحسب سعة المضخة.

وبحسب مرجز حجة فكلما ارتفع منسوب ضخ المياه ارتفع منسوب الرسوم الذي يورد إلى جيوب المليشيات.

يذكر أن قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية تستغل وبشكل بشع منطقة الشرفين ﻹثراء عناصرها وتمويل ودعم ما تسميه المجهود الحربي لتغذية الجبهات التي تستهدف اليمنيين..