الحكومة توجه المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات عبر البريد





أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر انه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات وذلك عن طريق مكاتب البريد وبنك التسليف والصرافين وبما يضمن ايصالها إلى الموظف مباشرة.





ودعا بن دغر المؤسسات بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة عام 2014.





وأشار بن دغر الى أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها امانة العاصمة.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل بالعاصمة المؤقتة عدن.





وفي وقت سابق وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، تعميما لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات بسرعة موافاة الخدمة المدنية بكشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م لكافة الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة.





التوجيه الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء قضى بان يتم رفع الكشوفات الى الوزارة وفقا لكشوفات مرتبات شهر ديسمبر 2014م.





وتسعى الحكومة الى الايفاء بالتزاماتها تجاه كافة المواطنين بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع.





وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي انتهاء أزمة السيولة، مشيرة الى أنها تناقش الموازنة الخاصة بالعام 2017.





الصحوة نت | متابعة خاصة