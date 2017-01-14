شرطة عدن تكشف تفاصيل الاشتباكات بين الأمن ومجاميع مسلحة





أصيب جنديان من حراسة ادارة البحث الجنائي بعدن اثر قيام مسلحون خارجون عن النظام والقانون بهجوم مسلح على إدارة المباحث المحاذية لمبنى شرطة خور مكسر.





حيث تم استهداف المبنى بقذيفة ( ار . بي . جي ) في محاولة من الخارجين عن النظام والقانون ، إرباك المشهد وإقلاق الأمن والسكينة بمدينة عدن ، محاولين إخراج مسلحين تم احتجازهم مساء أمس ممن قاموا بمحاصرة قسم شرطة كريتر وهم مدججين بالقنابل والأسلحة الرشاشة.





وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع لشرطة عدن تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، ان المجاميع المسلحة قامت بإطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه إدارة البحث الجنائي بخور مكسر ليتم الرد على مصادر النيران وملاحقة تلك المجاميع في شوارع وأحياء مدينة خور مكسر التي فر بعضهم اليها .





وبدأت حادثة إطلاق النار بعد مغرب أمس ، حينما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعتين مسلحتين بالقرب من مسجد "العجل " بحي كريتر امتدت لاحقا الى سوق القات المجاور وهو ما استدعى تدخّل شرطة كريتر لفض النزاع بين المسلحين الذي جرى اعتقال بعضهم في قسم شرطة كريتر ليتفاجأ الجميع بعدها بقيام مسلحين على متن سيارات بمحاصرة شرطة كريتر تمهيدا لاقتحامها ومحاولة اخراج المسلحين المقبوض عليهم وهو ما أستدعى تدخلا عاجلا من قبل إدارة شرطة عدن.





وجاء في البيان " ان اطقما وعربات مصفحة من شرطة الامن تحركت وتم اعتقال بقية المسلحين الذين كانوا يحاصرون شرطة كريتر ونقلهم الى سجن البحث الجنائي ولم تقف تجاوزات تلك المجاميع المسلحة بخرقها للنظام والقانون عند هذا الحد بل شرعت في استقدام مسلحين بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة وعززت تلك المجاميع من تواجدها في حي خور مكسر وقاموا بإطلاق قذيفة أر بي جي وإطلاق النار من أسلحتهم على إدارة البحث الجنائي ليتم بعدها الرد عليهم من قبل أفراد الشرطة " .