البنتاغون: مقتل قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن





أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس (الجمعة) أن قياديا بارزا في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قتل في ضربة جوية أمريكية في اليمن يوم الأحد الماضي.





وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن (عبد الغني الرصاص) قتل في الضربة الجوية التي وقعت في منطقة نائية بمحافظة البيضاء في وسط اليمن.





وكان الجيش الأمريكي أكد أمس الأول، أنه قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ضربتين في وسط اليمن الأسبوع الماضي وفي أواخر ديسمبر الماضي.





وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن ضربة شنت في الثامن من يناير، قتلت عنصرا للقاعدة وإن ضربة نفذت في 29 ديسمبر قتلت اثنين من أعضاء التنظيم. وأضاف البيان أن الضربتين وقعتا في محافظة البيضاء. ولم يذكر البيان كيف تم تنفيذ الضربتين.