الجوف: الجيش والمقاومة يحكمان السيطرة على سوق الاثنين بمديرية المتون (إضافة)





قال مصدر عسكري في محافظة الجوف إن الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية شن هجوما عنيفا على مواقع مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية المتون غرب المحافظة.





وأكد المصدر أن الهجوم بدأ في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت وأن قوات لجيش والمقاومة تقدمت إلى سوق الاثنين وأحكمت السيطرة عليه.





وأضاف: “حرر الجيش عدد من قرى المتون الواقعه بين السوق ومواقع الجيش في مزوية”.





وأفاد بأن جبهة المصلوب المحادة للمتون تحركت بالإضافة إلى اندلاع مواجهات عنيفة في الميمنة ما بين منطقتي المتون وحام.





وأوضح المصدر سقوط عدد من القتلى والأسرى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى ١٥ أسير وصلوا من جبهة المتون إلى الحزم عاصمة المحافظة.





وحررت قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية العشرات من المواطنين الذين تم احتجازهم منذ فترات في سجون المليشيات الخاصة بمديرية المتون.





يشار إلى أن تحرير المتون التي تعد معقل قيادات الحوثي يسهل الطريق للجوف العالي



