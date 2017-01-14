عدن: اشتباكات مستمرة بين الشرطة ومجاميع مسلحة اعتدت على مقرات أمنية بخور مكسر

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وجنود أمن في منطقة خور مكسر بمحافظة عدن ولا زال التوتر سائدا حتى لحظة كتابة الخبر.





وأكد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن قوات الأمن وحتى ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم السبت تقوم بتمشيط الشوارع والأحياء القريبة من مبنى إدارة أمن خور مكسر لحمايتها وملاحقة العناصر المخلّة بالأمن والخارجة على القانون .





وأوضح المكتب الاعلامي في بيان له إصابة جنديين من حراسة ادارة البحث الجنائي اثر قيام مسلحين خارجين عن النظام والقانون بهجوم مسلح على إدارة البحث المحاذية لمبنى إدارة أمن خور مكسر، حيث تم استهدافه بإطلاق قذيفة ( ار . بي . جي ).





ووصف المكتب الاعتداء بأنه محاولة ممن وصفهم بالخارجين على النظام والقانون لإرباك المشهد وإقلاق الأمن والسكينة في مدينة عدن.





وأكد البيان أن المهاجمين حاولوا إخراج مسلحين قاموا بمحاصرة قسم شرطة كريتر وهم مدججين بالقنابل والأسلحة الرشاشة يوم أمس وتم احتجازهم.





وكانت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت يوم أمس الجمعة بين مجموعتين مسلحتين بالقرب من مسجد "العجل" بحي كريتر امتدت لاحقا الى سوق القات المجاور، الأمر الذي أدى الى ترويع السكان واستدعى تدخّل شرطة كريتر لفض النزاع واعتقال بعض المسلحين وإيداعهم قسم شرطة كريتر الذي تعرض لاحقا للحصار من قبل مسلحين آخرين على متن سيارات حاولوا اخراج المقبوض عليهم ما أستدعى تدخلا عاجلا من قبل إدارة أمن عدن بحسب البيان.





وقال البيان إن اطقم وعربات مصفحة تحركت من ادارة الامن وتم اعتقال بقية المسلحين الذين كانوا يحاصرون شرطة كريتر ونقلوا الى سجن البحث الجنائي بخور مكسر، الذي تعرض لاحقا لاستهداف من قبل مسلحين آخرين ما استدعى الرد عليهم من قبل أفراد الأمن.





ولا يزال التوتر قائما حيث تم إغلاق المناطق المحيطة بمبنى البحث الجنائي ومبنى إدارة أمن خور مكسر حيث أكد البيان أن قوات الأمن تقوم بملاحقة المسلحين الذين نفذوا الاعتداء.



