الرئيسية / آخر الأخبار

جنود يعتدون بالضرب على "رجل مسن" في مدينة إب

السبت 14 يناير 2017 08:58 ص الصحوة نت – إب
جنود يعتدون بالضرب على "رجل مسن" في مدينة إب



اعتدى جنود بالضرب المبرح على مسن بسبب اعتراضه على استخدامهم العنف بحق شباب  يلعبون كرة قدم أمس الجمعة بمدينة إب وسط اليمن.


وقالت مصادر محلية إن جنود من قسم ١٧ يوليو اعتدوا بالضرب على مسن في مصلى العيد خلف مستشفى الثورة العام بالمدينة بسبب اعتراضه على سلوكهم العدواني بحق فريق كرة قدم.


وأفادت المصادر الجنود اعتدوا على الرجل بأعقاب البنادق بعد تدخلهم لتفريق مشجعين كرة قدم بالقوة بسبب شجار حصل بين فريقين يلعبون في أحد أحياء المدينة.


وبث ناشطون مقطع فيديو للحادثة التي تظهر تعرض الجنود وهم يعتدون على المسن.





 


آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى