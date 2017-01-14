جنود يعتدون بالضرب على "رجل مسن" في مدينة إب









اعتدى جنود بالضرب المبرح على مسن بسبب اعتراضه على استخدامهم العنف بحق شباب يلعبون كرة قدم أمس الجمعة بمدينة إب وسط اليمن.





وقالت مصادر محلية إن جنود من قسم ١٧ يوليو اعتدوا بالضرب على مسن في مصلى العيد خلف مستشفى الثورة العام بالمدينة بسبب اعتراضه على سلوكهم العدواني بحق فريق كرة قدم.





وأفادت المصادر الجنود اعتدوا على الرجل بأعقاب البنادق بعد تدخلهم لتفريق مشجعين كرة قدم بالقوة بسبب شجار حصل بين فريقين يلعبون في أحد أحياء المدينة.





وبث ناشطون مقطع فيديو للحادثة التي تظهر تعرض الجنود وهم يعتدون على المسن.



















