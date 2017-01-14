مقتل 13 حوثيا بينهم قيادي في مواجهات وقصف للتحالف بتعز

قُتل 13 وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية يوم أمس الجمعة في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية وقصف لطيران التحالف بمحافظة تعز.





واستشهد 3 وأصيب 8 من قوات الجيش والمقاومة في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد شخصين وجرح 5 من المدنيين جراء قصف المليشيات للأحياء السكنية.





وفصل مصدر بالمقاومة المواجهات قائلا إنها درات في منطقة الكمرة المواجهة لمنطقة السيمن شمال معسكر العمري غرب تعز، حيث واصل الجيش الوطني تمشيط معسكر العمري وذوباب من الجيوب التي لازالت مختبئة في المنطقة، بالتوازي مع عمل الفريق الهندسي على نزع وتفكيك حقول ألغام التي زرعتها المليشيا لإعاقة تقدم الحيش .





وتمكن من كسر هجوم للمليشيات حاولت استعادة المواقع التي فقدوها بالأمس في الربيعي غرب المدينة ، وشنوا هجوما معاكسا لاستكمال تطهير آخر تبة في جبل المُنْعِمْ، فضلا عن إفشال هجوم آخر على محيط الميديهين والمكلكل جنوب شرق المدينة تحت غطاء ناري كثيف واجبروهم على الفرار مخلفين خسائر في الأرواح .





ودكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات المليشيات التي حاولت التمركز في التبة الحمراء في كرش جنوب شرق المدينة مخلفة العديد من القتلى والجرحى .

وفي سياق متصل، قُتل القيادي المتحوث محمد الراشدي جراء ضربة لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لتعزيزات المليشيا كانت جوار مصنع الرنج بالربيعي غرب المدينة.





ويعتبر الراشدي احد القيادات المشرفة على منطقة الربيعي.





وتعرضت أحياء ثعبات وحسنات والعسكري والكمب وبازرعة شرق المدينة والموشكي والروضة وعصيفيرة شمالا ومدينة النور وبيرباشا والمطار القديم والضباب غربا لقصف عنيف بمختلف الأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات المتمركزة في محيط المدينة.