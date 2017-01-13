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حملة حوثية تداهم قرية بحداء ذمار والأهالي يجبرونها على الانسحاب

الجمعة 13 يناير 2017 08:49 م الصحوة نت | خاص
حملة حوثية تداهم قرية بحداء ذمار والأهالي يجبرونها على الانسحاب صورة ارشيفية


 داهمت مليشيا الحوثي والمخلوع قرية سبية بمديرية الحداء في محافظة ذمار.


وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن حملة حوثية مكونة من عشرة اطقم داهمت القرية وذلك بغرض اخذ احد الحفارات التي رفض الاهالي تسليمه بعد رفضه اكمال عمل حفر بئر في المنطقة.


وحسب المصادر فإن الاهالي حاولوا شرح للحملة الحوثية تفاصيل القضية الا ان عناصر الحملة باشروا باطلاق الرصاص المباشر على المواطنين ما دفع المواطنون الى الرد عليهم.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات استمرت لساعات قبل ان تجبر المليشيات الانقلابية على الانسحاب من القرية، فيما سقط جرحى من الطرفين.


المصدر | الصحوة نت


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