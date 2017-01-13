الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح يُعزيان نائب رئيس الجمهورية في وفاة شقيقه

بعثت الهيئة العليا والامانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن صالح الأحمر في وفاة شقيقه محمد محسن الأحمر الذي الذي وافاه الأجل صباح يومنا هذا الجمعة 13 يناير 2017 الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ عن عمر ناهز 87 عاما.





وأشادت برقية العزاء بمواقف الفقيد الوطنية الذي يعد من الوجاهات الاجتماعية التي تتصف بالحكمة والسعي لإصلاح ذات البين.





وأضافت البرقية: “وإننا إذ نعزيكم في مصابكم الأليم نبعث من خلالكم خالص العزاء إلى أبنائه وأهله ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.









نص برقية العزاء..

الأخ الفريق الركن/ علي محسن صالح الأحمر





نائب رئيس الجمهورية حفظكم الله

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقكم الاكبر الشيخ محمد محسن صالح الأحمر الذي انتقل إلى رحمة الله صباح يومنا هذا الجمعة 13 يناير 2017 الموافق 15 ربيع الثاني 1438هـ عن عمر ناهز 87 عاما تغمده الله بواسع رحمته.





لقد عُرف الفقيد رحمه الله بمواقفه الوطنية وكان من الوجاهات الاجتماعية التي تتصف بالحكمة والسعي لإصلاح ذات البين.





وإننا إذ نعزيكم في مصابكم الأليم نبعث من خلالكم خالص العزاء إلى أبنائه وأهله ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.





محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح