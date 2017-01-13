إب: مليشيات حوثية تقتحم سجن البحث الجنائي





اقتحم عشرات من مليشيات الحوثي مقر البحث الجنائي الملاصق لمقر ادارة أمن محافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر متطابقة بأن مسلحين يتبعون قيادي حوثي اقتحموا يوم أمس ادارة البحث الجنائي بمدينة إب وقاموا بطرد عدد من الجنود المتواجدين بالمبنى الخاضع لسيطرة المليشيا الإنقلابية بالمحافظة.

وأكدت المصادر بأن مسلحين يتبعون القيادي الحوثي أبو قاسم الـوشلي توجهوا إلى سجن البحث وقاموا بطرد الحراسة المتواجدة وقت الإقتحام واستبدلوهم بمسلحين تابعين له.

وبحسب المصادر فإن عملية الإقتحام جاءت على خلفية رفض ادارة البحث الجنائي اخراج سجناء وحبس أشخاص اخرين بتوجيهات القيادي الوشلي ودون الرجوع لمدير البحث الجنائي العقيد محمود الاسد والمعين من قبل الإنقلابيين.

وتحدثت مصادر اعلامية بأن مدير البحث الجنائي العقيد الأسد هدد بتقديم استقالته من منصبه فيما اعتبرها البعض محاولة لإمتصاص الغضب الذي ساد أوساط منتسبي ادارة البحث والجنود بعد ما تعرضوا لما أسموه بـ "اهانة بالغة" من قبل مسلحي القيادي الحوثي.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال شهر والتي يقتحم فيها مسلحو الحوثي البحث الجنائي الذي لا يبعد سوى أمتار عن مقر أمن إب الذي يديره القيادي الحوثي محمد عبدالجليل الشامي.

ويقبع في سجن البحث الجنائي المئات من السجناء بعضهم متهمين بقضايا قتل وسرقات فيما البعض مختطفين منذ أشهر ولا يعرف أهاليهم عنهم شيء.

وتشهد العديد من المرافق والمؤسسات الحكومية بإب اقتحامات متكررة من قبل مشرفين حوثيين أو مسلحين تابعين لقيادات حوثية لفرض ارادتهم على تلك المؤسسات.

وتعيش محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق وتقوده مليشيا الحوثي وصالح والتي تحكم سيطرتها على إب منذ أكثر من عامين.





المصدر | الصحوة نت