نجاة شيخ قبلي في محافظة عمران من محاولة إغتيال في حفل زفاف نجله





أفادت مصادر محلية بتعرض شيخ قبلي في محافظة عمران لمحاولة إغتيال في حفل زفاف نجله ومقتل واصابة آخرين.





وحسب المصادر، فإن الشيخ دحان شطير أحد مشائخ مديرية السود تعرض مساء الخميس الى محاولة اغتيال من قبل المليشيات الانقلابية فيما قتل شخص واصيب آخرون.





وقامت مليشيا الحوثي بمداهمة مكان الحفل بقيادة مشرف المليشيات المدعو ابو زيد الذي باشر بإطلاق الرصاص الحي على الشيخ شطير الذي كان متواجدا وسط جمع من المهنئين ما ادى الى مقتل احمد المعمري واصابة اخراين كانوا بجوار الشيخ.

واقتحمت المليشيات حفل الزفاف بذريعة اطلاق النار في الهواء من قبل آل شطير في حفل الزفاف.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المليشيا بمثل هذه الممارسات بحق الشيخ دحان شطير فقد سبق وأن أصيب نجله عبدالرحمن بطلق ناري في يده ليلة زفافه من قبل المليشيا، أدى إلى تأجيل الزفاف.

ويسود هلع وخوف في صفوف المليشيات سيما في الحزام الأمني لمحافظة صنعاء والمناطق القريبة منه وذلك مع اقتراب قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

الصحوة نت | متابعة خاصة