إب: سلطات السجن المركزي الموالية للمليشيات ترفض السماح لأحد السجناء بتلقي العلاج





أكد مصدر في السجن المركزي بمدينة إب أن مليشيات الحوثي وصالح ترفض السماح بعلاج أحد نزلاء السجن الذي يعاني من أمراض وآلام عدة منذ أشهر.





وبحسب المصدر فإن السجين يدعى محمد يحي صلاح سائق باص وهو طريح الفراش ولا يستطيع الحركة بسبب مرض يعاني منه في العمود الفقري.





وناشد السجين القائمين على السجن والسلطات المحلية الموالية للمليشيات التدخل لإنقاذه والإفراج عنه بضمانة.





يذكر أن صلاح آودع السجن من قبل إدارة المرور بالمحافظة على خلفية حادث مروري في منطقة سمارة منذ ستة اشهر، ولم يتم البت في قضيته أو الإفراج عنه بضمانة.





ويعاني نزلاء السجن المركزي من معاملة سئية من قبل ادارة السجن الخاضعة للمليشيات صالح والحوثي والتي تحكم قبضتها على إب منذ أكثر من عامين، وسبق وأن قام السجناء بعدد من الإحتجاجات على سوء المعاملة والتي قوبلت بالقمع من القائمين على السجن المركزي.