إب: مليشيات الحوثي وصالح تختطف 15 مواطن بمديرية النادرة

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح العشرات من أبناء مديرية النادرة شرق محافظة إب وسط اليمن.





وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا اختطفت 15 مواطن من أبناء قرية الأعروم بمديرية النادرة من نقطة تقع بطريق الصوبة- دمت وكانوا في طريقهم إلى مدينة دمت.





وأضافت المصادر بأن كثير ممن تعرضوا للإختطاف عمال ومواطنين عاديين وتم اقتيادهم إلى سجون مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى اللحظة.





وتقع قرية الأعروم على بعد أقل من كيلو متر من قرية الخلل والتي قتل منها 8 عمال برصاص المليشيا الإنقلابية بقرية بيت النبيش في الـ 17 رمضان 1437هـ في مشهد أثار السخط والإستياء على الإنقلابيين بمديرية النادرة.





ويوم أمس خطفت المليشيا الإنقلابية معلم بمديرية السدة من أحد مكاتب البريد بالمديرية أثناء ذهابة لإستلام مرتبه.



